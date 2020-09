Śmieci i ślimaki. Dwie leśne zmory na jednym zdjęciu

"Co jest gorsze w lesie: śmieci czy gatunki inwazyjne?" - czytamy w opisie załączonym do zdjęcia. Problem śmierci powraca niestety jak bumerang, a użytkownicy lasów wciąż nie mogą zrozumieć, jakie szkody czyni np. pozostawiona w lesie puszka po piwie.

Ludzie nie mają świadomości, że odpady , które zostawiają w lasach i na szlakach powodują skażenie wód, uwalniają trujące substancje do atmosfery, czy sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych dla zdrowia bakterii. Stanowią także bezpośrednie zagrożenie dla zwierząt. Poza tym śmieci są po prostu nieestetyczne i odstraszają od zabrudzonych miejsc.

Inwazyjne ślimaki zagrażają lasom

Ślimaki te wielkie szkody czynią także w ogrodach i na polach uprawnych. Mogą również przenosić niektóre patogeny roślin. To jednak nie wszystko, bo jak się okazuje, te brunatne stworzenia są także zagrożeniem dla świata przyrody. Bywa, że ich ofiarami padają nawet pisklęta.

"Te ślimaki to zmora totalna" - piszą internauci w komentarzach pod postem. "Zżerają wszystko. Są naprawdę paskudne" - czytamy. "Patrząc na niszczycielską działalność człowieka, to my jesteśmy bardziej inwazyjni" - brzmią głosy".