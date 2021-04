Śnieżka. Wielkie zmiany za 3,3 mln euro

"Śnieżka to majestatyczna, najwyższa (1603 m n.p.m.) góra Karkonoszy, która ma szczególne miejsce na mapie Polski i Europy. Jest inspiracją dla turystów i sportowców prześcigających się w biciu rekordów jej zdobycia. Bywa niedostępna i groźna przez wiejący tam z zawrotną prędkością wiatr, który czyni ją twierdzą nie do pokonania.

Wtedy docieramy do niej my – ludzie IMGW-PIB – by w uruchomionym na jej szczycie w 1974 roku Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym IMGW-PIB im. Tadeusza Hołdysa czuwać i analizować tysiące danych o atmosferze, które przekazujemy do centrali i służb meteorologicznych krajów Europy" - czytamy w udostępnionym poście.