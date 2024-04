Spacer po Polskim Centrum Biowitalności

Biowitalne SPA

W budynku Term Zamkowych oprócz czterogwiazdkowych pokoi, w tym ofuro z wysokimi wannami do kąpieli w japońskim stylu, również w romantycznej wersji dla dwojga, mieści się strefa SPA&Wellness z kompleksem Łaźni Rzymskich i bezchlorowym basenem z wodą ożywioną metodą Grandera oraz Gabinetami Bioodnowy. Najlepsze od lat holistyczne SPA w kraju słynie z autorskiego programu odmładzającego Alchemia Zdrowia®, który opiera się o terapie pobudzające naturalną umiejętność organizmu do autoregeneracji. Profesjonalny zespół SPA z indywidualnym podejściem do potrzeb Gości doradzi z jakiego zabiegu pielęgnacyjnego, masażu lub kąpieli skorzystać, by zaznać dobrostanu. Na szczególną uwagę zasługują wyjątkowe terapie energetyczne, m.in. multifalowa i biowitalna w Komnacie Biowitalności, na Kryształowym Łóżku czy harmonizujące sesje holopatii, a także nietuzinkowe atrakcje: koncerty na misy i gongi tybetańskie, nocne koncerty na kamertony z mantrowaniem w basenie, seanse w Chacie Solnej, nocne sesje saunowania i sesje saunowe w płótnach.