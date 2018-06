Spontaniczna wyprawa. Ruszamy samochodem w góry

Maksymalne wykorzystanie wolnego czasu w weekend? Tak, ale tylko z odpowiednim samochodem i w odpowiednim towarzystwie.

190-konny silnik TSI mruczy cicho, przy lekko wciśniętym gazie skrzynia DSG zmienia biegi prawie niewyczuwalnie. Do domu dojeżdżasz zrelaksowany, bieg do windy, otwierasz drzwi i przebiegasz przez mieszkanie niczym teksaskie tornado, zgarniając niezbędne graty. Torba spakowana, buty, ciuchy, rower wrzucony na dach, sytuacja opanowana.

Zgarniasz kumpli i ruszacie w drogę. Zaplanowaną trasę do na Czarną Górę kolega przerzuca do systemu Car-Net i nawigacja w samochodzie wyznacza punkty zwrotne, dobierając szczegóły drogi zgodnie z dynamiczną informacją o ruchu.

Zapada wieczór. Asystent świateł stara się jak najczęściej włączać światła drogowe, tak, by nie oślepiać kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Po jakimś czasie jednak monotonia nocnej jazdy zaczyna być odczuwalna. Rozpoczynacie dyskusję, którą toczyliście już setki razy, na temat wyższości rowerów górskich nad kolarkami i vice versa. Dwóch z was lubi jeździć po lesie, trzeci tylko po szosach.

To jeden z tych sporów, których nikt nie może w zdecydowany sposób wygrać. Przynajmniej między przyjaciółmi dyskusja toczy się w sposób cywilizowany i uprzejmy... Nikt nawet nie próbujecie rozmawiać o pracy, do poniedziałku to temat tabu. To właśnie urok spontanicznych weekendowych wyjazdów w góry, zero pretensjonalności, liczy się tylko odpoczynek.