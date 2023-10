Sposób na niedrogi urlop w drogim miejscu. "Miejsca, które chciałoby się zachować tylko dla siebie"

Gdy już przeżyjemy milion zachwytów, na dół, do Alpnachstad, zjeżdżamy kolejką zębatą Pilatusbahn. Przejażdżka to nie byle jaka, bo wybudowany pod koniec XIX w. system jest najbardziej stromą kolejką górską na świecie. Jej nachylenie wynosi aż 48 stopni! Podczas 30-minutowej wycieczki nawet na chwilę nie zajrzysz do telefonu, bo znacznie ciekawsze jest to, co dzieje się za oknem. Krowy pasące się na alpejskich łąkach, wodospady spływające leniwie z gór, paralotniarze sunący po niebie… Jest naprawdę dobrze.