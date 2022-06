Park wodny sposobem na upał. Te miejsca warto odwiedzić

Suntago

To pierwszy element inwestycji Park of Poland będący jednocześnie największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. Obiekt znajduje się we Wręczy, miejscowości położonej ok. 60 km od Warszawy. Na turystów czeka tam mnóstwo atrakcji. Należą do nich m.in. wodna dżungla z prawdziwymi palmami, tematyczne zjeżdżalnie, specjalne tratwy, rzeka przygód, baseny mineralne, sauny i łaźnie.