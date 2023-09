Surowa kraina zachwyciła turystów. Zamykają wyspy na weekend

Przewodnik wyjaśni też, jak zachowywać się na wyspach. Co ciekawe, wszędzie, gdzie zazwyczaj udają się turyści, widać tabliczki z napisami "nie zbliżaj się do trawy" i "zakaz używania dronów". Jak się okazuje, turyści zbaczali z wyznaczonych szlaków i zadeptywali trawę, która przeznaczona jest do wypasania ogromnych stad owiec. Ogromnych, bo liczą one często po 600-800 sztuk. Hodowcy denerwowali się się, gdy turyści tego nie szanowali i wymogli rozstawienie specjalnych tablic. Z kolei zakaz używania dronów wynika z tego, że mieszkańcy wysp bardzo cenią swoją prywatność nie chcą, żeby nad głowami latały im urządzenia filmujące i fotografujące ich bez żadnej kontroli.