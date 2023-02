Najbardziej tajemniczy archipelag Europy. "Bardzo bym chciała, żeby Polacy poszli tą samą drogą"

Bardzo bym chciała, żeby Polacy poszli tą samą drogą co Farerzy. Na razie jesteśmy daleko za nimi. Mimo podobieństw takich jak duży wpływ religii na obyczajowość, czy przywiązanie do rodziny, między Polakami i Farerami jest jednak więcej różnic. Oni są narodem nordyckim, który regularnie stara się nadgonić pozostałe kraje północy np. w kwestii liberalizacji prawa etc. Mają inną mentalność, są bardziej postępowi i nie cofają się. Nawet jeśli do głosu dochodzą konserwatyści, to szanują fakt, że pewne zmiany już się dokonały i nie ma powrotu do przeszłości. U nas to różnie bywa; kiedy spojrzymy na polityków, zobaczymy, że każdy kolejny rząd wywraca system do góry nogami tylko po to, żeby zrobić coś po swojemu. Nie patrzą na to, co będzie naprawdę najlepsze dla obywateli. Poza tym myślę, że o wiele łatwiej wprowadzać zmiany w małym kraju, gdzie żyje ok 54 tysiące osób, niż w kraju 38-milionowym. Im więcej ludzi, tym więcej różnych opinii i ciężej dojść do porozumienia.