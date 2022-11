Sylwester w górach drogi jak nigdy. Ceny kosmiczne, a miejsc i tak brak

Jeśli chcecie znaleźć wolny nocleg w górach tylko na noc sylwestrową, to w popularnym serwisie Booking.com macie niewielki wybór. 99 proc. miejsc w Zakopanem jest zajętych, a te, które zostały, można zarezerwować za ok. 1400 zł za noc dla dwóch osób. I to nie są dobre wieści.