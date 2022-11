Kwatery widmo w Zakopanem. Problem nasila się przed sylwestrem

- Warto zebrać przed wyjazdem jak najwięcej informacji. Jeżeli w ogłoszeniu podano tylko numer telefonu komórkowego, to już powinno wzbudzić naszą czujność - mówi rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. - Zaliczkę wpłacajmy na konto bankowe. Poprośmy o fakturę, rachunek lub paragon. Opór w wystawieniu dokumentu powinien wzbudzić nasze podejrzenia co do uczciwości oferty - podkreśla.