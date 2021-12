Sylwester w kamperze? To oszczędność nawet kilku tysięcy złotych

- Tygodniowy wynajem kampera, mieszczącego od czterech do sześciu osób, może być dziś nawet o połowę tańszy niż wykupienie tygodniowego pobytu w hotelu dla dwóch osób. I mówimy tu o oszczędności rzędu ok. 3 tys. zł. Z szacunków Campiri.pl wynika, że poza sezonem "urlop na kółkach" to koszt ok. 3,5 tys. zł tygodniowo. Za miejsce na kempingu zapłacimy do ok. 100 zł za dobę. To znacząca różnica, porównując ten sposób podróżowania z noclegami np. w zakopiańskich hotelach lub w Karpaczu, gdzie za powitanie Nowego Roku - trzy noce - zapłacimy dziś nawet 8 tys. zł - tłumaczy Katarzyna Jedlińska, dyrektor generalna Campiri.pl.