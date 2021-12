Sylwester 2021. Nocleg w Zakopanem w cenie tygodnia pod palmami

Sylwester to noc, którą Polacy kochają celebrować. Nawet pandemia nie zniechęciła ich do rezerwacji z ogromnym wyprzedzeniem - już we wrześniu miejsca na przełomie roku sprzedawały się świetnie. Ostatnie dwa lata i życie od lockdownu do lockdownu sprawiły, że tym bardziej oczekujemy nowego roku, który daje nadzieję na zmianę.