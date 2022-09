Syreny są wśród nas. Hobby, które pokochały kobiety na całym świecie

Syrenkowanie to nie tylko prawdziwa przyjemność, ale przede wszystkim solidny workout

W porównaniu do choćby freedivingu, gdzie rywalizacja jest czymś naturalnym, syrenkowanie to coś, co robi się wyłącznie dla przyjemności. Nie ma tam współzawodnictwa, jest za to praca w grupie. Jakie predyspozycje lub umiejętności trzeba posiadać, aby zostać syreną?