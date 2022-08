Zaskakujący zakątek Europy. Szmaragdowa woda i zielone wzgórza

W sezonie letnim na plaży Haukland natkniemy się na kąpiących się beztrosko ludzi. Jak to możliwe? W najcieplejszych miesiącach temperatura wody na Lofotach wynosi nawet 14 st. C. Brzmi zimno? Być może, jeśli jednak dodamy do tego fakt, że temperatura powietrza rzadko przekracza tam 16 st. C, wówczas robi się już znacznie przyjemniej.