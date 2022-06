Poleciałam do Apulii. "Autobus? Taksówka tutaj? Zapomnij"

Podróż pociągiem z Lecce do Ostuni trwa 45 minut, a cena biletu to 6 euro (28 zł). Większość miasteczek w Apulii jest dość dobrze skomunikowana, do wielu dotrzemy właśnie pociągiem., ale planując podróż, trzeba wziąć pod uwagę także odległość głównej stacji od centrum miasta. W przypadku Ostuni jest to ok. 2,5 km, ale już w przypadku położonego nieopodal Cisternino aż 7 km. Poza sezonem, gdy autobusy kursują tu znacznie rzadziej, taka wyprawa może się więc okazać niemożliwa.