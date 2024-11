Szlak, który zapiera dech. Wokół wyrastają wysokie, strome skały

Położone tak blisko polskiej granicy Janosikowe Diery to naprawdę malowniczy zakątek Słowacji. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to mały skalny raj. Urzekająca okolica tylko zachęca do krótszych i dłuższych spacerów, więc czas zaplanować wycieczkę do Małej Fatry.