Mało znany region u naszych sąsiadów. W cieniu "starszej siostry"

Czerwony Klasztor i jego tajemnice

Zwiedzanie można zacząć od Czerwonego Klasztoru, czyli jednej z najsłynniejszych budowli sakralnych usytuowanych w Pieninach. Wstęp do kompleksu kosztuje trzy euro (ok. 13 zł), dzieci mogą zwiedzać za darmo. Budowę klasztoru nakazano magistrowi Kokoszowi Berzeviczemu jako zasądzone zadośćuczynienie za popełnione morderstwo. Aby odkupić swoje winy, miał on wznieść sześć klasztorów i zamówić cztery tys. mszy za spokój duszy zmarłego.