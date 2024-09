Niedoceniany region Słowacji. Kryje mnóstwo niespodzianek

Zemplin to region położony niedaleko lubianych przez Polaków Koszyc. O ile miasto jest nam dobrze znane, to już jego okolice nie bardzo.

To przede wszystkim dzika, w wielu miejscach nietknięta przez człowieka, przyroda, ciekawa historia i wciąż żywa kultura dawnych mieszkańców. Nie bez powodu mówi się, że jest to jeden z najpiękniejszych obszarów tej części Słowacji. Jego uroki docenią szczególnie miłośnicy górskich wędrówek czy sportów wodnych, a także osoby, szukające przestrzeni, w której mogą wyciszyć się na łonie natury. Turystów przyciąga również tradycyjna kuchnia Zemplína oraz wciąż żyjący folklor nadający temu miejscu wyjątkowy klimat.

Słowacki "skraj świata"

Przez lata Zemplin był niedoceniany i pomijany, bo pierwsze skrzypce grały Koszyce. Miasto jest wspaniałe, ale cały region ma do zaoferowania dużo więcej. W ostatnich latach na tym terenie powstało kilkanaście kempingów i pól namiotowych. Miejsca te mają całą infrastrukturę sanitarną i są położone niedaleko tutejszych atrakcji. Ceny za noc zaczynają się już od 10 euro, więc jest to jedno z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Podróż z Warszawy autem potrwa tu ok. 7 godzin.

Poszukiwacze imprez i nocnego życia powinni wybrać Táborisko – Šírava nad zalewem lub Táborisko – Vinianske jazero. Można wypożyczyć rower wodny, popływać łódką, spróbować windsurfingu lub wylegiwać się na nadmuchiwanym materacu. Wieczorem dźwięki muzyki przy ogniskach rozbrzmiewają niemal do rana. Można także pójść na imprezę do okolicznych barów.

Autokemping Jasov będzie idealny dla tych, którzy nastawiają się na zwiedzanie.

Kempingi są przepięknie połozone © Agnieszka Kaszuba

Znajduje się 25 km od Koszyc, tuż obok stawu Jasovské rybníky i dysponuje miejscem na 20 kamperów i 100 namiotów. Poza tym oferuje noclegi w domkach, zadaszone paleniska do grillowania i wielofunkcyjne boisko.

W samych Koszycach warto zatrzymać się w Route 58 camp Košice. To całoroczny kemping, który oferuje 40 miejsc dla kamperów i 80 miejsc na polu namiotowym oraz dodatkowo domki kempingowe i mobilne, a także strefy relaksu z zadaszonymi paleniskami, siłownię pod chmurką i duży plac zabaw dla dzieci.

Miłośnikom historii przypadnie do gustu Chatová osada Betliar, kemping, który sąsiaduje z Pałacem Betliar z niesamowitymi wnętrzami i pięknym parkiem angielskim z fontannami. Natomiast Camping Malá Bara jest dla tych, którzy lubią niekonwencjonalne rozwiązania. Tu nocuje się w luksusowych domkach na drzewach z sauną fińską oraz jacuzzi.

Wodny świat

Zemplin to przede wszystkim woda. Największym, a zarazem sztucznym zbiornikiem jest tu Zemplínska Šírava, nazywana wschodniosłowackim morzem. Najpopularniejszy jest tu rejs widokowy łodzią z przystani Hôrka. Podczas godziny pływania nie tylko zobaczymy piękne przyrodniczo miejsca, ale także poznamy historię regionu, poprzeplataną z muzycznymi skojarzeniami. Ośrodek Hôrka słynie także z pięknych piaszczystych i żwirowo-piaszczystych plaż, a także ośrodków sportowych i parków termalnych. Najbardziej znanym jest Thermalpark Šírava z trzema basenami, sztuczną falą, zjeżdżalniami i masażami. W obiekcie znajduje się także basen siarkowy, nowoczesne strefa spa z saunami i strefa dla dzieci.

Niedaleko znajduje się kolejny obiekt wodny - Vinianske jazero. To idealne miejsce, aby uciec od nawału codziennych problemów. Jezioro znajduje się około 10 km od miasta Michalovce i należy do najczęściej odwiedzanych miejsc w regionie, bo oferuje wiele możliwości uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Można tutaj także spędzić romantyczny wieczór z wellness pod gwiazdami w hotelu Vinnay. Bardziej aktywni mogą spróbować tu swoich sił w wakeboardingu, wakeskatingu, jeździe na nartach wodnych i akneeboardingu. Tutejszy wyciąg ma 180 m długości i posiada dwie przeszkody służące do skakania i wykonywania trików.

W wielu miejscach dostępne są baseny czy jakuzzi © Agnieszka Kaszuba

Z drugiej strony Michalovic jest bardziej spokojnie. Czas się tu niemal zatrzymał. Przy ulicach stoją małe domki, nie ma wielkich hoteli, ale są za to małe schroniska. Przy jednym z nich - hotelu Vážka, na rzece Laborc w Strážske jest ukryta niesamowita wypożyczalnia łodzi. Można tu przepłynąć na prawie dwukilometrowym odcinku rzeki od schroniska do ruin zamku Brekov, a przy okazji spróbować tradycyjnego słowackiego jedzenia, które przygotowuje gospodyni, a nawet uczestniczyć w degustacji lokalnego wina (także mszalnego) na przystani. Koncept powstał w ramach projektu "Sztuka picia wina na wodzie".

Magiczne widoki w słowackim Zemplinie © Agnieszka Kaszuba

Zamki i jaskinie

Będąc w regionie, koniecznie trzeba odwiedzić tutejsze zamki. Najbardziej znany to renesansowy kasztel w Boršy w regionie Tokaj, w którym w 1676 r. urodził się słynny przywódca antyhabsburskiego powstania, Franciszek II Rakoczy. Obecnie w zamku mieści się interaktywne muzeum. Największą atrakcją jest to, że niemal wszystkich eksponatów w muzeum można dotknąć, zgłębić się w tajniki renesansowej medycyny, czy posłuchać ówczesnych kompozycji muzycznych.

Warto odwiedzić także zamek w miejscowości Vinné. Na początku XVIII w., po stłumieniu powstań antyhabsburskich, decyzją cesarza i sejmu węgierskiego, zamek został zniszczony, aby nie stał się ośrodkiem buntowników. Do dziś w twierdzy zachowały się częściowo renesansowe sklepienia, otwory okienne i drzwiowe, a także fragmenty oryginalnych tynków. Widoczne są także ślady po kominkach i piwnice. Znaleziono tu monety, pierścienie, klucze i bogato zdobione kafle. Obecnie zamek jest remontowany. Prowadzą do niego dwie trasy piesze lub rowerowe: dłuższa znad jeziora Vinianskiego i krótsza ze wsi Vinné.

Ci, którzy wolą bardziej "naturalne" kamienie, powinni wybrać się do Ochtyńskiej Jaskini Aragonitowej, która ma niesamowitą szatę naciekową. Niektóre formacje skalne powstały tam ponad 100 tys. lat temu. Jaskinię odkryto w 1954 r.u, a niespełna 20 lat później została udostępniona do zwiedzania turystom. Choć ma zaledwie 300 metrów długości, to jej przejście zajmuje 30 minut. Największą uwagę przyciąga sala Drogi Mlecznej, w której białe aragonity lśnią niczym gwiazdy na niebie. Jaskinia została wpisana na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.

Rodzinny chillout lub wakacje z adrenaliną

Zemplin to także idealne miejsce na relaks z rodziną. Większość miejsc to spokojne oazy przyrodnicze. Jeśli podróżujecie z dziećmi, to koniecznie musicie wybrać się na ścieżkę dydaktyczną Ptasi Raj, która rozpoczyna się w miejscowości Senné i biegnie zachodnim brzegiem Čiernej vody, wzdłuż stawów do miejscowości Iňačovce. Ptasi Raj to klucz do świata rzadkich gatunków ptaków, ryb, podmokłych łąk i mokradeł, który można obserwować z bliska.

Kiedy nie ma pogody, warto odwiedzić natomiast ranczo Klokočina z zadaszoną ujeżdżalnią. Klub oferuje nie tylko lekcje konnej jazdy, ale także uczy, jak karmić i dbać o zwierzęta. Na ranczu mieszkają nie tylko konie, ale także kozy, lamy i owce. Pod dachem znajduje się także mini zoo, w którym można spotkać się bezpośrednio z egzotycznymi ptakami i jaszczurkami.

Całą rodziną można odwiedzić także Park Ciemnego Nieba Muránska planina. Główną zaletą jest jego odległość od miast, w których panuje spore zanieczyszczenie światłem. Oglądanie rozgwieżdżonego nieba nad Muránską Planiną to wyjątkowe doświadczenie, bo bez ulicznych świateł, można zobaczyć tu tysięce gwiazd, drogę mleczną czy spadające perseidy. Wybierając się tam, warto spojrzeć na prognozę pogody oraz fazy księżyca, bo przy zachmurzonym niebie nawet w Parku Ciemnego Nieba nic się nie zobaczy.