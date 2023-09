Szlak nad Morskie Oko zamknięty. Wtedy nie planuj wycieczki

Jeżeli pogoda pozwoli, to prace zostaną wznowione w poniedziałek 18 września i potrwają do piątku 22 września – na te dni zaplanowano kładzenie nowej nawierzchni. Z tego powodu planowane jest całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza – Włosienica. Zarówno ruch pieszy jak i kołowy będzie niemożliwy.