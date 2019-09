Szlakiem curry po Delhi - te miejsca to punkty obowiązkowe dla smakoszy

Z czym kojarzą się Indie? Na pewno ze swoją orientalną kuchnią, która jest jednym z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten kraj. Dlatego przed podróżą powinniśmy wiedzieć, które miejsca odwiedzić i krok po kroku zaplanować swoją (także kulinarną) podróż.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Shutterstock.com)

Najlepiej na ulicy

Indie i Tajlandia znane są ze street foodu. Delhi, nazwane gastronomiczną stolicą Indii, to miejsce, które pod kulinarnym względem nigdy nas nie zawiedzie. Możemy się denerwować na chaotyczne i ruchliwe ulice miasta, ale to, co mają nam one do zaoferowania, zrekompensuje wszystko.

Pierwszym kierunkiem, który warto obrać, jest Chandni Chowk, czyli jeden z najstarszych i najbardziej zatłoczonych rynków północnego Delhi, gdzie znajdziemy najlepsze uliczne jedzenie. To tutaj poznamy specyficzny klimat indyjskich ulic i wypełniającą je po brzegi różnorodność.

Shutterstock.com Podziel się

Wybierając spośród licznych stoisk, natkniemy się na dania, z którymi wcześniej się nie spotkaliśmy. Musimy wtedy kierować się oczami i nosem oraz… najdłuższą kolejką. To ona może podpowiedzieć nam, gdzie prawdopodobnie jedzenie jest najlepsze. Co więcej, to właśnie w takich miejscach stołuje się także wielu miejscowych, co świadczy o jakości jedzenia oraz o wyśmienitym smaku.

Jeżeli do restauracji, to gdzie?

Jeśli wolimy postawić na restaurację, warto wybrać się do Rajinder Da Dhaba. Jest to typowo indyjska restauracja z legendarnym już kurczakiem curry. Wyśmienicie przyrządzane potrawy sprawiają, że miejsce to plasuje się wysoko w rankingach gastronomicznych. Do tego zamawiamy świeży placek naan i mamy swój idealny azjatycki obiad.

Bardzo często polecaną knajpką jest również Sitaram Diwan Chand. To miejsce znajduje się w dzielnicy Paharganj. Serwują tu podobno najlepszą w Delhi chole bhature, czyli smażony, chrupiący chlebek podawany z pikantną cieciorką. Jest to dobry pomysł na późne śniadanie albo szybką, lokalną przekąskę w biegu.

Długa kolejka, czyli smaczne jedzenie

W menu nie możemy pominąć thali, czyli tradycyjnego indyjskiego lunchu. W północnej części kraju dużą popularnością cieszy się biryani – ryż zmieszany z mięsem i warzywami. I tutaj na wprost naszym oczekiwaniom wychodzi Andhra Bhavan Canteen. Znajdziemy tam posiłki serwowane o określonych godzinach. Śniadanie od 8:00 do 10:30, lunch od 12:00 do 15:30, a kolacje od 19:30 do 22:00. Osoby nieufnie podchodzące do świeżości produktów, z których przygotowywane są posiłki, powinny się udać właśnie tutaj i pałaszować ze spokojną głową. Właśnie przez tą dbałość restauracja cieszy się niesłabnącą popularnością, która zresztą powoduje, że prawdopodobnie trzeba będzie odrobinkę poczekać na stolik. Warto jednak mieć to miejsce na celowniku, jeżeli chcemy zjeść pysznie i w przystępnej cenie.

Rezerwacji stolika będziemy z kolei z pewnością potrzebować w Gulati Restaurant. Oczywiście możemy spróbować swojego szczęścia i szukać wolnego miejsca bez wcześniejszej rezerwacji, ale musimy liczyć się z naprawdę dużymi kolejkami. W tym miejscu możemy spodziewać się zarówno dobrze przygotowanego dania, jak i przemiłej obsługi. Butter chicken w tamtejszym wykonaniu to absolutny numer jeden i nie może go zabraknąć na naszym talerzu. Niektórzy mówią, że warto dla niego pokonać nawet pół świata…

Może do baru?

Monkey Bar to idealne miejsce na drinka po całodniowym zwiedzaniu. Bardzo schludny wystrój pozwala cieszyć się pobytem w tym wielkim mieście i odetchnąć od jego niesłabnącego na ulicach zgiełku. Budynek, w którym się mieści, kształtem przypomina piramidę, więc nie trudno będzie go znaleźć. Co ciekawe, poza napitkami, dostaniemy tutaj zarówno kuchnię indyjską, jak i amerykańską.

Jeżeli chcemy się rozerwać, obierzmy kierunek na Sutra Gastropub. Bardzo duży wybór przystawek będzie idealnym dopełnieniem wieczornego drinka. Warto spróbować indyjskich alkoholi wysokoprocentowych, np. whisky czy brandy. Możemy też skosztować tradycyjnego wina ryżowego wytwarzanego w Assamie. Poza lokalnymi markami, w można kupić również alkohol importowany. Warto sprawdzić, czy w menu znajdziemy jakiś rodzimy rarytas! A to wszystko przy muzyce na żywo, którą codziennie oferuje ten bar. Brzmi jak idealny plan na wieczór.

A zrobimy to tak

Jeżeli planujemy wakacje w Azji, może warto poza sercem i ciekawością nowych miejsc, pokierować się także żołądkiem? Delhi będzie w takim przypadku doskonałym wyborem. Na szczęście powstaje coraz więcej egzotycznych połączeń lotniczych z naszego kraju. Jednym z takich kierunków jest właśnie stolica Indii. Co ważne - nie musimy tracić czasu na przesiadki, gdyż bezpośredni lot z Warszawy odbywa się aż 5 razy w tygodniu i trwa 7 godzin. Tylko tyle dzieli nas od zatracenia się w kulinarnym raju. Lecimy?