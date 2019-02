Szpilki na Giewoncie. Badania wyjaśniają, skąd biorą się problemy Polaków w górach

Niemal połowa Polaków jest w górach przynajmniej raz w roku – wynika z badań. Pokazują one jednak również, że 85 proc. z nas nie wie, co zrobić w czasie burzy, a ponad połowa – kiedy w Tatrach spodziewać się śniegu. Polskie Koleje Linowe i TOPR inicjują kampanię "Odpowiedzialnie w góry".

Turyści często wybierają się w góry bez przygotowania (East News, Fot: Lasyk/REPORTER)

Badania dotyczące wiedzy Polaków o górach przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Polskich Kolei Linowych. Teraz PKL wprowadza kampanię uświadamiającą nas o potrzebie zachowania większej ostrożności i odpowiedzialności podczas górskich wycieczek. Kampania prowadzona jest wspólnie z TOPR. Czyli Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – wyjaśnijmy, bo, jak wynika z kwestionariusza IBRIS, jedna trzecia Polaków nie wie, jaka instytucja kryje się za tym skrótem.

Instytucja ta zaś jest na pierwszej linii wszędzie tam, gdzie trzeba nieść pomoc uwięzionym przez pogodę turystom. W bieżącym sezonie Toprowcy udzielali pomocy już przeszło sto razy, z czego niemal czterdzieści razy do turystów startował helikopter ratunkowy – to dane z wyłączeniem obrażeń narciarskich. W 2018 r. urlopowicze mieli zaś niemal 800 powodów do wdzięczności taternikom z pogotowia. Wdzięczności – gdyż taka waluta obowiązuje w polskim ratownictwie górskim, które – co wyjątkowe – z zasady jest darmowe.

Co zatem wiedzą polscy turyści w górach? Prawie każdy wie, że nie wolno schodzić z wyznaczonego szlaku, a także to, że na wyprawę warto zabrać ze sobą telefon. Cztery piąte z nas wzięłoby też zapasową odzież, latarkę i mapę. Szczęście w nieszczęściu tylko (a może aż?) co dziesiąty Polak założyłby w góry buty do uprawiania sportu.

Gorzej jest jednak z naszą wiedzą o górach: ponad 10 proc. Polaków jest przekonanych, że najwyższym szczytem w naszym kraju jest Giewont, jedna trzecia spodziewa się w Tatrach śniegu wyłącznie od września do maja, kolejne ponad 20 proc. sądzi, że prawdopodobieństwo jego wystąpienia spada w marcu. Mało kto ma pojęcie, co zrobić w górach w czasie burzy – nie wie tego aż 85 proc. To właśnie do nich kierowana jest nowa akcja uświadamiająca.

Partnerem akcji "Odpowiedzialnie w góry!" jest również Tatrzański Park Narodowy. To dobry objaw współpracy między TPN i PKL w ich normalnie napiętych stosunkach, by przypomnieć roszczenie zapłaty za dzierżawę przestrzeni powietrznej kolejki na Kasprowy Wierch czy niedawny nakaz natychmiastowego demontażu tej kolejki.