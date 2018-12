Szwedzkie miasto zostanie przesunięte. Projekt pochłonie nawet miliard dolarów

Szwedzkie miasto trzeba przesunąć, bo stoi na cennych rudach żelaza. Eksploatacja kopalni zagraża miastu, któremu grozi zapadnięcie. Przeniesienie miejscowości będzie kosztować nawet miliard dolarów.

Położona w szwedzkiej Laponii Kiruna jest najbardziej na północ położonym miastem tego kraju. Mieszka tam ok. 20 tys. osób. Powstało ono pod koniec XIX wieku, kiedy zaczęto eksploatować znajdujące się w okolicznych wzniesieniach złoża żelaza i zbudowano linię kolejową do kopalni. I choć dotychczasowe złoże wyczerpało się 10-15 lat temu, to z najnowszych badań wynika, że są kolejne pokłady surowca. Problem polega na tym, że zostały one zlokalizowane pod samym miastem. A dokładnie w ścisłym centrum, gdzie obecnie mieści się nowy ratusz miejski. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2035 r. wydobycie ruszy pełną parą. Właśnie w tych rejonach.