Szykuje się podróżniczy hit? Kraj wiecznej zimy otwiera się na turystów

Ale czy sama rozbudowa infrastruktury lotniskowej wystarczy, aby przyciągnąć turystów? Aktualnie podróż na Grenlandię nie jest ani tania ani przyjemna. Bilety zarówno na loty z Kopenhagi do Nuuk i z powrotem, jak i z Kopenhagi do Ilulissat można kupić od 5 tys. zł. Nie jest to mało, zwłaszcza dla turystów podróżujących z Europy, którzy dodatkowo muszą jeszcze zapłacić za lot do Kopenhagi.