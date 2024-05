Szykuje się rekordowa "czerwcówka". Ekspert mówi o trzykrotnym wzroście

Ceny w czasie "czerwcówki"

Tym, co wzbudza zawsze największe emocje, są właśnie ceny. - Średnia wartość dokonanej rezerwacji wzrosła do 858 zł, co wiąże się głównie z wydłużonym czasem pobytu, który obecnie wynosi średnio prawie trzy dni. To świadczy o zwiększonym zainteresowaniu dłuższymi krajowymi wyjazdami - zdradził nam Karol Wiak. Dla porównania średnia wartość rezerwacji w ubiegłym roku była niższa, bowiem wynosiła 718 zł.