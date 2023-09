Tajemnicza budowla w Rosji. Pojawiły się nowe informacje na jej temat

Por-Bożyn - wyjątkowy obiekt

Na pierw­szy rzut oka obiekt może ko­ja­rzyć się z for­te­cą, ale przy­pi­su­je mu się rów­nież inne funk­cje. Zda­niem ba­da­czy mógł być let­nim pa­ła­cem, klasz­to­rem, a nawet ob­ser­wa­to­rium astro­no­micz­nym. Dzięki ostatnim wysiłkom poświęconym poznawaniu genezy tego miejsca archeolodzy doszli do wniosku, że najprawdopodobniej był to klasztor manichejski. Manicheizm to prąd religijno-filozoficzny stworzony w III wieku. Stanowił połączenie staroirańskiego zoroastryzmu, buddyzmu oraz chrześcijaństwa.