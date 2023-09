Stworzyli "Małą Rosję Wschodu". Lokalsi nie kryją wściekłości

Według Ministerstwa Turystyki Tajlandii od stycznia do czerwca br. do azjatyckiego kraju przybyło ponad 790 tys. Rosjan, co stanowi wzrost o tysiąc procent, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ponad połowa przyceliała na zamieszkaną przez ok. 290 tys. osób wyspę Phuket, która uznawana jest za turystyczne centrum Tajlandii.