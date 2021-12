Tajlandia przywraca kwarantannę dla turystów. Powodem zagrożenie Omikronem

Rzecznik tajskiego rządu zapewnił, że około 200 tys. osób, które już zarejestrowały się w systemie, wciąż będzie mogło wjechać bez kwarantanny. Według singapurskiego dziennika "Straits Times" osoby te przejdą dodatkowy test PCR siódmego dnia od wjazdu do Tajlandii (do tej pory był to test antygenowy).