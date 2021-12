Nawet 33 tys. zł kary. Australia ma dość niesfornych pasażerów

Osoby, które będą zakłócały lot, odwracały uwagę załogi od obowiązków czy uprzykrzały podróż pozostałym pasażerom, zostaną obciążone karą finansową. Takim delikwentom grozić ma grzywna wysokości od 1 do 11 tys. australijskich dolarów, czyli od 3 do ok. 33 tys. zł.