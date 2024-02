Takie loty nie zdarzają się często. Bilety wyprzedane w 24 h

Linia lotnicza Delta zachęca jednak do skorzystania z innych rejsów, w czasie których istnieje duże prawdopodobieństwo na zobaczenie niezwykłego zjawiska za oknami. Mowa m.in. o lotach z Detroit do White Plains, z Los Angeles do Dallas-Fort Worth, z Los Angeles do San Antonio, z Salt Lake City do San Antonio, czy z Salt Lake City do Austin w Teksasie.