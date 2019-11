Takiej atrakcji jeszcze nie było. Ruchome okno na wysokości 300 metrów

Spoglądając na okna budynku John Hancock Tilt, w pierwszej chwili możemy nie dostrzec nic wyjątkowego. Ale to tylko złudzenie. Jeśli wjedziemy na 94. piętro, naszym oczom ukaże się panoramiczne, ruchome okno. Emocje gwarantowane!

Wystarczy chwycić się poręczy zamontowanych, bo bokach każdej z szyb i czekać. Po chwili okno zaczyna się przechylać do przodu. Na kanale Youtube możemy znaleźć wiele filmów nagranych przez turystów, którzy czasami nie tylko wzdychają, a nawet piszczą ze strachu. Chociaż okno pochyla się powoli, to widać i słychać, że złudzenie spadania musi być bardzo realne. Chętnych, by poczuć ten dreszczyk grozy, wciąż nie brakuje.