Tam urodził się Nicola Zalewski. Niezwykłe miasto

Loty do Włoch

Choć w Tivoli nie ma portu lotniczego, turyści chcący zwiedzić to miejsce mogą wybrać się do Rzymu, a połączeń z tym miastem nie brakuje. Bilet na lot z Warszawy do Rzymu można kupić we wrześniu za ok. 200 zł. Da się jednak znaleźć znacznie tańsze opcje. Przy odrobinie szczęścia z Gdańska do stolicy Włoch dolecimy za jedynie 95 zł. Stamtąd mamy już tylko 35 km do Tivoli.