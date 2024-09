Kultowy obiekt w Rzymie. Będzie płatny?

Warto zauważyć, że fontanna di Trevi, która powstała w XVIII w., to jedno z najpopularniejszych miejsc w całym mieście. Posłużyła m.in. do nakręcenia najsłynniejszej sceny filmu "La Dolce Vita" Federico Felliniego, w której aktorka Anita Ekberg kąpie się w fontannie, co jest surowo zakazane.