Tatry. Przed nami najzimniejsze dni sezonu. Takich mrozów jeszcze nie było

Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu w Tatrach zostaną zanotowane najniższe temperatury tej zimy. Według prognoz jutro w samym Zakopanem będzie w dzień -14 st. C., natomiast temperatura w wyższych partiach gór i na szczytach będzie dużo niższa.

W górach jeszcze kilka dni temu można było poczuć wiosnę. W niedzielę po południu nad Morskim Okiem temperatura wzrosła do blisko 6 st. C. W końcu jednak prawdziwa zima dotarła także do zimowej stolicy Polski.

Pogoda w Zakopanem i Tatrach

Koniec tygodnia w Tatrach będzie wyjątkowo mroźny. W Zakopanem i dolinach możemy spodziewać się -14 st. C, co już robi wrażenie. Odczuwalna temperatura w piątek w mieście ma wynosić poniżej -20 st. C.

W wyższych partiach będzie jeszcze zimniej. Synoptycy przewidują -23 st. C w Dolinie Pięciu Stawów i 25 st. C na szczycie Kasprowego Wierchu. Można się więcej spodziewać, że temperatura odczuwalna będzie wynosić 30, a nawet -40 st. C.

Tatry - trudne warunki

Tatrzański Park Narodowy informuje, że już dziś (11 lutego)odczuwalna temperatura w wyższych partiach Tatr wynosi -22 st. C. Utrudnieniem w partiach graniowych jest wiejący wiatr oraz niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń.

Szlaki przysypane są świeżym śniegiem, dlatego ich przebieg może być niewidoczny, a miejscami utworzyły są głębokie zaspy. Na graniach występują nawisy śnieżne. Należy pamiętać, że pod śniegiem występuje lód bądź starszy, zmrożony śnieg.

TPN podkreśla, że poruszanie się w takich warunkach wymaga dużego doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz odpowiedniego wyboru trasy i użycia sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim.

Tatry - "Odczuwalna temperatura może wynieść nawet do -50 st. C"

Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami w Tatrach znalazło się także na Tatromaniaku, popularnym profilu na Facebooku i stronie o tej samej nazwie.

"Już od jutra temperatura na szczytach Tatr wyniesie około -30°C. Do tego dojdzie silny wiatr (w porywach do 90 km/h), który sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Jak informuje Rafał Raczyński, oscylować może ona momentami wokół -40°C, a nawet -50°C1" - czytamy w poście.

