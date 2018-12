Tatry: Zagrożenie lawinowe drugiego stopnia. Olbrzymie opadu śniegu.

Sytuacja w Tatrach jest coraz bardziej niebezpieczna. Ratownicy TOPR ogłosili drugi stopień zagrożenia lawinowego.

- To opad z jednej nocy. Stąd decyzja, by podwyższyć stopień zagrożenia do drugiego stopnia dla terenów powyżej 1600 metrów. Te śniegu są niestabilne. To jest taka początkowo zima. Warunki w górach są niedogodne. Dlatego odradzamy wyjścia w wyższe partie gór. Lepiej teraz przeczekać aż warunki się ustabilizują - mówi Piotr Konopka., ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.