Termy Uniejów. Baseny termalne w Polsce. Jakie atrakcje czekają na gości Uniejowa?

Termy Uniejów. Baseny termalne w Polsce.

Termy Uniejów to otwarty w 2008 r. kompleks basenów z leczniczymi solankami. Woda termalna obecna w basenach pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, łagodzi dolegliwości związane z reumatyzmem, nerwobólami, schorzeniami laryngologicznymi czy dyskopatią. W Termach czekają atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, a Uniejów to miejsce doskonałe zarówno na romantyczny weekend we dwoje, jak i na rodzinne wakacje.

