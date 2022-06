Tęskni za życiem w Bułgarii. "Żyją wolniej, celebrują przerwy na kawę czy papierosa"

W 1989 r. kraj liczył dziesięć milionów mieszkańców, dziś jest ich mniej niż siedem. Młodzi wyjeżdżają do miast, małe wioski pustoszeją. Bułgarzy masowo emigrują do Anglii, a także do bliższych kulturowo Włoch czy Hiszpanii. Bułgaria jest rozdarta między Zachodem a Rosją, w związku z wojną na Ukrainie pojawiają się tu głosy poparcia dla Rosji. Ma to swoje uwarunkowania historyczne, choć Polakom mieszkającym w Bułgarii trudno to zrozumieć.