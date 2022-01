To już pewne. Ceny w hotelach będą wyższe

Co ważne, wszystkie hotele, które wzięły udział w badaniu, potwierdziły, że podniesienie cen za usługi w 2022 roku jest konieczne. Wynika to ze wzrostu kosztów mediów, podatków czy wynagrodzeń. 32 proc. planuje podwyżki od 11 do 15 proc., a 28 proc. hoteli od 16 do nawet 20 proc. Czyli jeśli nocleg kosztował gdzieś 100 zł, to już niedługo może kosztować 120 zł, co przy wypadzie na tydzień z czteroosobową rodziną daje wzrost w kwocie 560 zł.