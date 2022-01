Niesamowity wyczyn nastolatki. Okrążyła kulę ziemską w 155 dni

Sami nie wiemy, jakie drzemią w nas możliwości

– To, czego na pewno nauczyłam się w trakcie tej wyprawy i myślę, że to dotyczy każdego z nas, to fakt, że jesteśmy zdolni do znacznie większych rzeczy, niż nam się to wydaje – przyznała Zara, gdy w grudniu ubiegłego roku wylądowała na Sri Lance.