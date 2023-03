To nie Alpy, to Polska. Magiczne miejsce w naszych górach

Magiczne miejsce w polskich górach

Most łukowy, który powstał w latach 1931-33, znajduje się na linii kolejowej poprowadzonej od Goleszowa. Autorami projektu są inżynier Stanisław Saski oraz Tadeusz Mejer. Konstrukcja ma 120 m długości, a filary mają maksymalnie 25 metrów wysokości. Do dziś jest to najwyższy most kolejowy w kraju.