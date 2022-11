Wisła. Słynna skocznia, rezydencja prezydenta i inne atrakcje

Osoby przybywające do Wisły mogą nie tylko biernie obserwować sportowców, ale także same aktywnie spędzić czas. Do wyboru mają m.in. liczne szkoły narciarskie, trasy narciarstwa biegowego, basen, ścieżki rowerowe i wiele innych miejsc do uprawiania różnych sportów. Każda pora roku jest więc dobra do odwiedzenia Wisły.