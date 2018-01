Tony zalegających śmieci na Bali. Władze ogłosiły stan wyjątkowy

Władze indonezyjskiej wyspy Bali oficjalnie przyznały, że borykają się z katastrofą ekologiczną. W porozumieniu z rządem w Dżakarcie ogłosiły stan wyjątkowy. Wszystko przez tony śmieci, które pojawiły się w strefie przybrzeżnej. Oceniono, że mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców, turystów oraz zwierząt morskich.

Indonezja zajmuje drugie po Chinach miejsce na świecie w rankingu na najbardziej zanieczyszczoną strefę przybrzeżną, a tutejsza rzeka Tarum jest uważana za najbardziej skażoną na Ziemi. Szacuje się, że kilkadziesiąt mln ton odpadków (w tym 8 mln ton plastiku) przedostaje się stąd rocznie do mórz i oceanów. To wyspiarskie państwo, zamieszkałe przez 261 mln osób, produkuje rocznie ogromne ilości śmieci – ok. 400 kg na osobę. Dla porównania, przecięty Polak przyczynia się do powstawania w ciągu 12 miesięcy ok. 315 kg nieczystości.