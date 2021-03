Urlop 2021. Kolejny hit sezonu. Polacy coraz częściej wybierają Meksyk

Meksyk na celowniku turystów

- 5 lutego po prawie roku przyleciała do mnie pierwsza grupa 19 osób. Program udało się zrealizować prawie w całości, zabrakło wtedy dopiero co otwartych piramid Teotihuacan i Muzeum Antropologicznego – mówi w rozmowie z WP Agnieszka Kimla, licencjonowana przewodniczka mieszkająca na stałe w Meksyku, członkini Przewodnicy bez Granic.

Meksyk - czy jest niebezpiecznie?

Choć Meksyk to idealny kraj na urlop, a teraz jako kierunek dostępny bez testów jest szczególnie na celowniku turystów, to wciąż wielu boi się tam lecieć ze względu na plotki o niebezpieczeństwach czyhających na miejscu. Ile jest w tym prawdy?

- Meksykiem niestety często straszą. Na szczęście Polacy nie są narodem, który łatwo panikuje. Jak w wielu krajach czy miastach, trzeba wiedzieć, gdzie można jeździć czy chodzić samemu, a gdzie nie. Oczywiście ja, jako przewodnik, znam zasady i nimi kieruję się w pracy z turystami. Jeśli ktoś szuka guza, to znajdzie go wszędzie - przyznaje Agnieszka Kimla. - Często czytamy o tym, że znowu w Meksyku znaleziono ciała, albo że kogoś porwano. Albo ktoś ze świata celebrytów poskarży się, że go okradziono. A to może zdarzyć się wszędzie. Nie wspominając już o ostatnich sensacyjnych doniesieniach o Polakach i wycinaniu organów. Jak się okazuje, prawda wygląda inaczej, o czym zapewne opowie Polak, który zdrowieje w szpitalu. Ale to niestety znowu rzuciło cień na opinie o tym, jak tu jest.