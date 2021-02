Pod stokami dziesiątki kamperów. "Zdjęcia mówią same za siebie"

Najbliższy weekend w wielu miastach w Polsce zapowiada się naprawdę tłumnie. Miejsc może brakować nie tylko w hotelach, ale i na parkingach pod stokami. Tam rezydują miłośnicy zimowego caravaningu. - Chętnych w tym roku, jak widać, przybywa lawinowo - mówi nam Sebastian Klauz, redaktor naczelny magazynu "Polski Caravaning".

Prawdziwa moda na kampery zawitała do Polski niedawno. A caravaning zimą do tej pory właściwie w ogóle nie istniał. Nowy trend na sile przybrał w roku 2020. Wyraźnie było to widać w czasie świąt i sylwestra, kiedy to zakopiańskie parkingi zalała fala kamperów.

Polacy szukali wówczas sposobu na ominięcie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa, a noclegu we własnym pojeździe przecież nikt nam nie może zakazać. Jak widać, ten sposób podróżowania szczególnie zainteresował naszych rodaków, bo kamperów można zaobserwować coraz więcej. Nawet zimą.

Caravaning - kampery stoją pod stokami narciarskimi

W zeszły weekend na parkingu pod stokiem narciarskim w Zieleńcu stały 43 kampery. Normalnie nie spotkalibyśmy tam więcej niż kilku pojazdów. Ze względu na otwarcie hoteli i stoków narciarskich najbliższy weekend w górach zapowiada się naprawdę tłumnie. Miejsc w obiektach noclegowych powoli zaczyna brakować, więc pod stokami można się zatem spodziewać podobnych widoków.

- Jeszcze dwa lata temu kempingi w Polsce świeciły pustkami. W tym roku caravaning cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno latem, jak i zimą. I niekoniecznie odczuły to wypożyczalnie kamperów, bo wiele osób ma po postu swoje pojazdy - mówi w rozmowie z WP Sebastian Klauz, redaktor naczelny magazynu "Polski Caravaning".

Zaskakujące jest jednak to, jak wielu Polaków decyduje się na zimowy wypad kamperem. Na grupach internetowych można znaleźć mnóstwo zdjęć i relacji z pobytów. Jak widać, mróz i brak hotelowych wygód wcale nie przeszkadzają w wypoczynku i uprawianiu sportów zimowych.

- Od kilku lat prowadzimy akcję #ZimowyPC i pokazujemy ludziom, w jaki sposób wypoczywać oraz na co zwracać uwagę, żeby bezpiecznie spędzać czas w niskich temperaturach. Dajemy wskazówki, co robić, aby nic nie stało się nam ani naszym pojazdom. Pokazujemy również, jak wiele kamperów pojawia się pod stokami narciarskimi, co motywuje do podjęcia tego rodzaju aktywności. Ludzie stają się wtedy bardziej odważni i śmielej uprawiają zimowy caravaning. Chętnych w tym roku, jak widać, przybywa lawinowo. Zdjęcia mówią same za siebie - mówi nam Sebastian Klauz.

W pierwszy dzień luzowania obostrzeń, czyli piątek (12 lutego) przed południem na parkingu przy stacji narciarskiej Zieleniec Ski Arena zaczęło się robić gęsto.

- Obecnie jest tutaj ok. 20 kamperów, a największy ich wysyp dopiero przed nami. Przyjechaliśmy pięcioosobową rodziną i przyznam, że bardzo długo szukaliśmy noclegu. W samym Zieleńcu ani w jego okolicach nie ma już dostępnych miejsc. Można coś znaleźć w promieniu 25 km, ale ceny zwalają z nóg - mówi nam Bartłomiej Ryś z Polskiego Caravaningu.

Zdecydowali się na przyjazd do Zieleńca kamperem. - Przynajmniej mamy ten komfort, że jesteśmy pod samym stokiem, w centrum miasteczka. Zostajemy tutaj do poniedziałku. Jest naprawdę cudownie, mamy piękną pogodę i dużo śniegu. Niczego więcej nam nie potrzeba - relacjonuje.

Zimowy caravaning - nie dla wszystkich

Wciąż jest jednak bardzo wielu miłośników caravaningu, którzy nie wyobrażają sobie zimowych wojaży. A bo zimno, a bo mokro, a bo nie można sobie pozwolić na tyle, co latem. W tym sezonie jest jeszcze trudniej, bo zamknięte są bary i restauracje, więc nie ma gdzie się podziać w przerwach od uprawiania zimowych sportów.

- My nie jeździmy zimą naszym kamperem, bo nie mamy opon zimowych ani łańcuchów. Mamy za to znajomych, którzy wytrwale jeżdżą w góry i uprawiają sporty zimowe. Nie muszą się nigdzie meldować, są całkowicie niezależni i mogą zaparkować praktycznie wszędzie - mówi nam Ewa Michno, która razem z mężem caravaning uprawia już od kilku lat. - Trzeba się jednak liczyć z ograniczonym komfortem. Szczególnie zimą, kiedy jedzie się np. całą rodziną, a trzeba jakoś rozwiązać sprawę mokrych strojów narciarskich. W środku jest naprawdę mało miejsca, więc trzeba to jakoś rozsądnie zorganizować - dodaje.

Caravaning - wiele miejsc jest przyjaznych kamperom

Miłośnicy zimowego caravaningu są mile widziani m.in na parkingu przy ośrodku narciarskim Czarna Góra Resort, w Białce Tatatrzańskiej, która okazała się odkryciem sezonu, na Kempingu pod Krokwią lub Camper Park Olimp w Zakopanem, przy stoku Master-Ski w Tyliczu i wielu innych miejscach.

Jak poinformowali nas pracownicy stacji narciarskiej w Tyliczu, kamperów tej zimy jest tam całkiem sporo, a turyści mają wyjątkowo dogodne warunki. Na miejscu czeka na nich dostęp do wody, prądu oraz możliwość zrzutu nieczystości.

Cena za dobę parkowania kamperem, na wyznaczonym do tego parkingu, waha się na Podhalu od 30 do 50 zł. Natomiast koszt wynajmu kampera to ok. 300 nawet do 600 zł za dobę, w zależnoci od sezonu (średni, niski, wysoki).

Caravaning - infrastruktura kempingowa daje wiele do życzenia

Jak mówią nam fani caravaningu, infrastruktura kempingowa w wielu miejscach w Polsce jest niestety daleka od ideału. W górach wciąż jeszcze brakuje miejsc serwisowych. Samochody, którymi podróżują turyści, muszą być samowystarczalne. W wielu miejscach wciąż nie ma podłączenia do wody ani prądu, więc w ruch idą agregaty.

Dzięki naciskowi ze strony stowarzyszeń powstaje jednak wiele planów na zagospodarowanie przestrzeni dla miłośników caravaningu. Może to zachęci jeszcze więcej osób do tego stylu podróżowania.

- W Zieleńcu ma powstać "kamper-park", czyli punkt serwisowy, gdzie będzie można zatankować, zrzucić szarą wodę, czy opróżnić toaletę. Tych punktów powstaje coraz więcej, ale na chwilę obecną jest ich i tak bardzo mało - mówi nam naczelny "Polskiego Caravaningu".

