Tragedia w Mekce. Nie żyje 1300 osób

Saudyjskie Ministerstwo Zdrowia podało, że podczas tegorocznego hadżdżu, czyli pielgrzymki muzułmańskiej do Mekki, zmarło ok. 1300 osób. Uroczystości w świętym mieście trwały pięć dni, w tym czasie temperatury dochodziły do prawie 50 st. C. Większość z ofiar zmarła z powodu udaru cieplnego.