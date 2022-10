Turecki kurort oblężony przez turystów. Polacy w czołówce

Europejczycy chcą spędzić zimę w Turcji

Turecki rząd chce, aby do końca roku do kraju przyjechało już nie 45, a 47 mln turystów. Taki wynik jest możliwy, bo - jak donosi gazeta "Daily Sabah" - wielu Europejczyków zamiast ponosić wysokie koszty ogrzewania, woli przyjechać do cieplejszej Turcji. Z wypowiedzi przedstawicieli rodzimej branży turystycznej wynika, że liczba rezerwacji na najbliższe miesiące wzrosła o 50 proc. Co więcej, niemieccy organizatorzy wycieczek wprowadzili do oferty pobyty długoterminowe. Decydują się na nie już nie tylko emeryci, ale też osoby, które mogą pracować zdalnie.