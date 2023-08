Turyści igrają ze śmiercią. "Wszyscy ignorowali zakazy"

- Ludzie sobie tam spacerowali, jak gdyby nigdy nic, a to tylko krok do tragedii. Wystarczy jeden niepewny krok. Sama się bałam tam stać, a co dopiero z dziećmi, więc natychmiast stamtąd zeszliśmy. Dopiero w drodze powrotnej zauważyliśmy niewielką tabliczkę, która informuje o zakazie wejścia. Oczywiście wszyscy ją ignorowali. Poza tym nie było tam nikogo, kto pilnowałby bezpieczeństwa w tak ruchliwy dzień. Patrząc na to, że ludzie najwyraźniej nie mają wyobraźni, zastanawiam się, czy to nie powinno być jakoś egzekwowane? - żali się pani Małgorzata.