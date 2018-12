Turysta dostał zawału w galerii. Przerosło go piękno obrazu Botticellego

Włoski turysta dostał zawału serca we florenckiej galerii. Przyczyną był nadmierny zachwyt obrazem Sandra Botticellego "Venus". Oto, co kryje się za niezwykle rzadkim zaburzeniem psychicznym, które dotyka przede wszystkim osoby wrażliwe.

To była scena jak z filmu. Włocha ratowała czwórka lekarzy, którzy również zwiedzali galerię Uffizi we Florencji. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie w dalszym ciągu dochodzi do siebie. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.