Turystyka kryminalna w kontekście "Loch Henry" z szóstego sezonu "Black Mirror"

Opis odcinka

Turystyka w Loch Henry spada po dokonanych tam morderstwach. Kiedy Davis przyprowadza swoją partnerkę i współtwórczynię filmową, Pię (Myha'la Herrold), do swojego szkockiego rodzinnego miasta Loch Henry, odwiedzają jedyną knajpę w mieście. Davis i Pia słuchają, jak Stuart, przyjaciel z czasów szkoły, opisuje to "miasteczko widmo". - Nie rozumiem. Tutaj jest tak pięknie. Dlaczego was nie zalewają turyści? - pyta Pia z prawdziwym zainteresowaniem.