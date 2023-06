Antywizytówka miasta. Remont dworca trwa już cztery lata

Swoją drogą, schody ruchome to ciekawe zjawisko na dworcu w Gdańsku. Te jadące na dół - działają. Do góry - bardzo rzadko. I nie dotyczy to jedynie schodów prowadzących do wyjścia na ul. 3 Maja. Każdego dnia dziesiątki pasażerów medytują przed schodami wiodącymi na perony, wierząc, że skoro jedne jadą w dół, to te drugie w górę też w końcu ruszą.