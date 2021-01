Tysiące psów w polskich lasach. "Mogą zabijać"

Wałęsające się psy stanowią ogromny problem w polskich lasach. "Takich psów może być nawet kilka tysięcy. To zarówno psy bezdomne, jak i te puszczane wolno z posesji, z obrożami, które posiadają właścicieli. Nieodpowiedzialnych niestety" - czytamy w poście Lasów Państwowych na Facebooku.

Psy w lasach - ogromne niebezpieczeństwo

Wałęsające się czworonogi stanowią zagrożenie dla leśnych zwierząt. Mogą zabijać nie tylko zające, ale także sarny czy jelenie. Na dodatek, robią to często "dla zabawy", z pobudek instynktownych, i nie konsumują później swoich ofiar, tylko porzucają ich ciała - informują leśnicy.

Leśnicy piszą także o skrajnym przypadku, czyli mieszaniu się psów z wilkami i powstawaniu hybryd, co jest wyjątkowo niepożądane.

"Apelujemy do was i bardzo was prosimy - nie puszczajcie swoich psów luzem"- czytamy w poście.